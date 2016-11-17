«عبد العال» يعرب عن تطلع مصر لتطوير التعاون مع الصين بكافة المجالات

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تطلع مصر لتطوير كافة أوجه التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وتكثيف التنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة المسائل متعددة الأطراف.

وشدد عبدالعال، خلال لقائه اليوم، مع جي بينج شوان نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وبحضور وكيلي المجلس، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، على الأهمية البالغة للاستفادة من التجارب الرائدة للصين في المجالات كافة، وخاصة المشروعات ذات الصلة بالتجربة التنموية الرائدة.

وأوضح شوان، أن زيارة الوفد لمصر تهدف إلى تعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين في مجال العلاقات السياسية، خاصة في ضوء التوافق الكبير بين رؤية البلدين تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وهي الثقة التي كشفت عنها اللقاءات التي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج.

وقال شوان، إن الصين تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي، لا سيما وأن الحضارتين المصرية والصينية من أقدم الحضارات في العالم، وهو ما سينعكس بدوره على تقوية العلاقات بين الشعبين الصديقين، وتعزيز وتنشيط التعاون السياحي بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة، لإجراء المزيد من التشاور حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، ولاسيما ما يتعلق بتنفيذ المشروعات القائمة بالفعل، وبحث التعاون في مشروعات أخرى مستقبلية في إطار التعاون المشترك وفي إطار الرغبة المتبادلة بالارتقاء بالعلاقات إلى مرحلة التعاون الإستراتيجي الكامل.

(أ.ش.أ)