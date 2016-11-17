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مختار مختار بعد الخسارة من طلائع الجيش: "كرة القدم مش منصفة"

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مختار مختار بعد الخسارة من طلائع الجيش: "كرة القدم مش منصفة" مختار مختار بعد الخسارة من طلائع الجيش: "كرة القدم مش منصفة"

>كتب حسام الحاج

أعرب مختار مختار، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، عن رضائه من أداء لاعبى فريقه رغم الخسارة التى تعرض لها مساء اليوم من فريق طلائع الجيش بنتيجة 2/1، على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الأسبوع التاسع من مسابقة الدورى الممتاز.

 

وأضاف مختار فى تصريحات على قناة أون سبورت: "أهدر اللاعبون العديد من الفرص وكان لديهم تسرع فى إنهاء الهجمات التى اتيحت لهم سيطرنا على معظم مجريات المباراة من استحواذ وانتشار داخل الملعب".

 

واختتم المدير الفنى للاتحاد السكندرى تصريحاته قائلاً: "أهنئ طلائع الجيش على فوزه ولكن كرة القدم ليست منصفة ولو أحرزت الفرص التى أتيحت لنا لخرجنا بالثلاث النقاط".

 


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