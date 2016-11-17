مؤسس حملة بإيدينا نعمر أراضينا يقترح مشروعًا قوميًا لحل مشكلة ارتفاع الأسعار

تقدم مؤسس حملة بإيدينا نعمر أراضينا حسام الإمام بمقترح لخفض أسعار السلع الاستهلاكية بنِسَب تتراوح من 25 إلى 40 فى المائة خلال فترة من 7 إلى 8 شهور من خلال مشروع قومى كبير أعد له دراسة كاملة تساعد على حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع فى مصر .

وأكد حسام الإمام فى تصريح خاص أن المشروع القومى الذى عكف على إعداد الدراسة له يدعم المواطنين كافة بكل طبقاتهم دعما مباشرا فى العديد من الخدمات ويساعد على تخفيض المعاناة عنه ودعم العديد من الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن وهو ما يعنى دعما آيضا للدولة.

وشدد الإمام على الاستعداد التام من خلال هذا المشروع لتوفير مبلغ من 200 مليونا إلي 500 مليون جنيه شهرياً لمدة ثلاث سنوات للموازنة العامة للدولة .

وقال الإمام أنه وجه خطابات بهذا المحتوى فعليا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع من أجل تبنى المشروع القومى والحفاظ عليه وعدم استغلاله من أى جهة لا تسعى إلى مصلحة الوطن والمواطن.