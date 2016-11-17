أخبار عاجلة

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مؤسس حملة بإيدينا نعمر أراضينا يقترح مشروعًا قوميًا لحل مشكلة ارتفاع الأسعار

Google+ Print
مؤسس حملة بإيدينا نعمر أراضينا يقترح مشروعًا قوميًا لحل مشكلة ارتفاع الأسعار مؤسس حملة بإيدينا نعمر أراضينا يقترح مشروعًا قوميًا لحل مشكلة ارتفاع الأسعار

تقدم مؤسس حملة بإيدينا نعمر أراضينا حسام الإمام بمقترح لخفض السلع الاستهلاكية بنِسَب تتراوح من 25 إلى 40 فى المائة خلال فترة من 7 إلى 8 شهور من خلال مشروع قومى كبير أعد له دراسة كاملة تساعد على حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع فى .

وأكد حسام الإمام فى تصريح خاص أن المشروع القومى الذى عكف على إعداد الدراسة له يدعم المواطنين كافة بكل طبقاتهم دعما مباشرا فى العديد من الخدمات ويساعد على تخفيض المعاناة عنه ودعم العديد من الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن وهو ما يعنى دعما آيضا للدولة.

وشدد الإمام على الاستعداد التام من خلال هذا المشروع لتوفير مبلغ من 200 مليونا إلي 500 مليون جنيه شهرياً لمدة ثلاث سنوات للموازنة العامة للدولة .

وقال الإمام أنه وجه خطابات بهذا المحتوى فعليا إلى الرئيس عبد الفتاح ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع من أجل تبنى المشروع القومى والحفاظ عليه وعدم استغلاله من أى جهة لا تسعى إلى مصلحة الوطن والمواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية