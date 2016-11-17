بالصور..سفارة هولندا تنظم «أورانج بايك داي» للعام الخامس على التوالي

تنظم سفارة هولندا في مصر، غدًا، فاعلية «يوم الدراجات البرتقالي»، للعام الخامس على التوالي.

وتهتم فعالية هذا العام بقضايا الاستدامة والبيئة؛ حيث تهدف إلى إبراز الدراجات كوسيلة تنقل فعّالة وصحيّة وصديقة للبيئة.

وتعد هولندا، دولة رائدة عالميًا في مجال دمج الدراجات في نظم المواصلات كوسيلة تنقل منخفضة التكلفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك، بما يسهم في الحد من الازدحام المروري والتلوث داخل المدن، وترعى عدد من الشركات الهولندية في مصر “أورانج بايك داي 2016″، وهي: “فارم فريتس، وفريكو، ويونيليفر، وفيروز، وأحجزلى” كما تدعم الفعالية مبادرة “جلوبال بايكينج إنيشياتيف – مصر” GBI – Egypt، وأبو الجوخ.

وكانت سفارة هولندا، قد أطلقت «أورانج بايك داي»، عام 2012 بمشاركة حوالي 400 شخص وتزايد الاهتمام بالفعالية خلال الأعوام اللاحقة ليشارك فيها أكثر من 3000 شخص العام الماضي.