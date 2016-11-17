وفد منظمة «الإيكاو» يبدأ أكبر حملة تفتيش على الطيران المدني المصري

يصل مطار القاهرة الدولي، خلال ساعات، وفد تابع لمنظمة «الإيكاو»، لإجراء تفتيش دورى على مصر، ممثلة في سلطة الطيران المدني، وذلك خلال الفترة من ٢٠ وحتي ٢٩ نوفمبر الحالي .

وصرح المهندس هانى العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، أن وفد «الإيكاو» سيقوم بالتفتيش علي كافة الإدارات المعنية العاملة بسلطة الطيران المدني، والتى تشمل العمليات الجوية وصلاحية الطائرات والإجازات والأهليات و قياسات الملاحة الجوية وسلامة مقاييس المطارات، وكذلك الإدارة المركزية لتحليل الحوادث بوزارة الطيران المدنى، وكافة أنشطة الطيران المدني ممثلة في شركات الطيران الوطنية، والخاصة وشركة الملاحة الجوية وبرح المراقبة، وهيئة الارصاد الجوية، والمركز الرئيسي للبحث والإنقاذ، ومراقبة خطط السلامة، والجودة والبيئة، بالإضافة إلى التفتيش علي المطارت المصرية من حيث الإجراءات الفنية الخاصة بسفر الركاب، والتأكد من مطابقة تنفيذ سلطة الطيران المدني لمعايير السلامة الجوية الدولية التى وضعتها المنظمة.

وأضاف العدوي، أن جميع العاملين بسلطة الطيران المدني، وكافة الجهات أنهت استعدادها لهذا التفتيش المرتقب، والذي يعد من أكبر التفتيشات التي تقوم بها المنظمة، حيث عقدت عدة إجتماعات مكثفة للوقوف على أخر المستجدات والاستعدادات والتجهيزات، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بالتفتيش، حتى تظهر وزارة الطيران المدنى بالصورة اللائقة باسم مصر.