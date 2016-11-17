«القرموطي» فى سجن على الهواء بعد العفو الرئاسي عن 82 شاب

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2 بسجن كبير يقف بداخله هو وعدد من المسجونين.

وخرج القرموطي، من السجن على الهواء، كما ارتدى تيشرت أبيض كتب عليه “شكرًا لجنة العفو الرئاسي”، ووضع على فمه لاصقة تمنعه من الحديث، وذلك بعد قرار الرئيس بالعفو عن 82 من الشباب، الذى صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، بناء على قوائم وضعتها لجنة العفو الرئاسي برئاسة الدكتور أسامه الغزالى حرب.

وقام بعرض أسماء الشباب المفرج عنهم، ومن بينهم مصور صحفى، وصحفى من أعضاء نقابة الصحفيين، وقام أخيرًا بالإفراج عن جميع العاملين بالمحبوسين داخل السجن بالاستديو.

وقال القرموطي، إن السجن بيمثل شوك فى طريق التعامل مع المواطنين، والآن الدولة بدأت تستجيب وتستمع، والداخلية أصبحت تنصت وتسمع وتستجيب، وهذا ما كنا نريده، وأتمنى أن تكون العلاقة بين المواطن ووزارة الداخلية ترجع كما كانت من قبل.

وأضاف، العفو عن 82 من الشباب بقرار رئاسي بداية جديدة، وهم الدفعة الأولى التى خرجت، وننتظر الدفعة الثانية والثالثة ، واستطرد نحترم كل الأحكام والقضايا ولكن هناك من الشباب الذين تحت قيد الحبس والسجن يحتاجون إلى نظرة.