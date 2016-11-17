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تأجيل دعوى إلزام البنك المركزى بمقاضاة مجلس إدارة بنك الاستثمار لـ20 ديسمبر

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تأجيل دعوى إلزام البنك المركزى بمقاضاة مجلس إدارة بنك الاستثمار لـ20 ديسمبر تأجيل دعوى إلزام البنك المركزى بمقاضاة مجلس إدارة بنك الاستثمار لـ20 ديسمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من كرم على مدير قطاع التسويق المصرفى ببنك الاستثمار العربى وهشام محمود نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك والمحامى، والتى تطالب محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، لارتكابهم مخالفات مالية، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

 

واختصمت الدعوى رقم  82793 لسنة 70 ق، كل من محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات فساد مالى وإدارى تشوب عملية التعيينات وإرساء مزادات بغير الطريق القانونى.


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