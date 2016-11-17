بالمستندات..أهالى القليوبية يتقدمون ببلاغات ضد المحافظ لقيامه باقتحام منازلهم وقطع المرافق

كتب – مينا وجيه

أقدم أهالى منطقة الفيلل الواقعة بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، على تحرير محاضر، ضد محافظ القليوبية، اللواء عمرو عبد المنعم إبرهيم، بشكل شخصى لتضررهم من قيامه بقطع المرافق العامة عنهم.

وتضمنت المحاضر، صورًا لـ «إيصالات دفع» لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والتى وصلت إلى ثلاثون ألف جنيه.

وقد حصلت وكالة «ONA» للأنباء على نسخة من المحضر، بتاريخ اليوم، والذى تقدم به كلًا من: وليد السيد رمضان خليل، تامر صبحى لبيب، أميرة محمود مجحمد على، حنان أحمد، مروة على بيومى..إلخ، متهمين، اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية، باقتحام منازلهم، حوالى الساعة 10 صباحًا، ناحية مدرسة طوخ الثانوية، وإرهاب أطفالهم “بحسب ادعائهم بالمحضر”، دون مبرر قانونى، وتضررهم من قطع خدمات مياه الشرب والكهرباء لاعتبارها مخالفة، على الرغم من دفع مستحقاتهم المالية للجهات الحكومية، لتوصيل تلك الخدمات لمنازلهم.

وتعود أحداث الواقعة، حين قام اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، يوم الثلاثاء الماضى، بمرافقة حملة لإزالة المبانى والكافيهات المخالفة تحت إشرافه، بمنطقة الفلل بمدينة بنها، وشملت الحملة التفتيش على المحال التجارية غير المرخصة الموجودة بتلك المبانى، وكانت قد أسفرت الحملة عن قطع الخدمات المرفقية عن تلك المبانى “الكهرباء، والمياه”، وعمل محاضر لأصحابها ومتابعتها بشكل يومى، مع غلق عدد الكافتيريات نظرًا لتقديمها «الشيشة» للأطفال دون السن القانونى.

ومع استمرار المحافظ لحملته، فقد أصدرعبد المنعم، اليوم، قرارًا بإزالة فيلا ملك أحد أعضاء «مجلس النواب» عن المحافظة، وعم نائب آخر أيضًا، وذلك لمخالفتهما البناء على الأراضي الزراعية.

وأمر المحافظ أيضًا، بقطع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي عن مبانى شارع المعيط بمنطقة الملعب الثانوى بمدينة طوخ، كونها مقامة خارج الحيز العمراني، وغير مرخصة، مؤكدًا، “أنه لن يتهاون مع المخالفين على الارض الزراعية، وسيتصدى بكل حزم لكل المتعدين على الأرض الزراعية”.