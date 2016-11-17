بالصور : أهرامات المكسيك "3 أهرامات في هرم" ...

سمر العشري

مثل الدمية الروسية "ماتريوشكا"، التي تحتضن في داخلها نسخا أصغر منها، كشف علماء أن هرم "كوكولكان" المكسيكي عبارة عن 3 أهرامات في هرم واحد.

فقد وجد العلماء هيكلا هرميا ثالثا داخل الهيكل الهرمي الثاني للهرم الكبير الموجود في المجمع الأثري "تشيتشن إيتزا" بشبه جزيرة يوكاتان شرقي المكسيك، الذي يعود لحضارة المايا.

وشبه تشافيز سيغورو، العالم في طبقات الأرض ورئيس المشروع، الأربعاء، هذه التشكيلات الهرمية بالدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا"، أو "بابوشكا" وهي عبارة عن دمية تتضمن داخلها عدة دمى أخرى بأحجام متباينة، بحيث أن الأكبر تحتوي الأصغر منها وهكذا.

ووفقا للخبراء، فإن ارتفاع الهرم الداخلي الثالث يصل إلى 10 أمتار، في حين أن الهرم الثاني يرتفع بنحو 20 مترا، والأول، وهو الظاهر أو الخارجي، يرتفع عن سطح الأرض بنحو 30 مترا.

ويرجع تاريخ بناء الهرم الثالث الصغير إلى ما قبل 550 إلى 800 سنة بحسب ما يعتقد المهندسون وعلماء الأنثروبولوجيا (علم دراسة الإنسان) .

أما الهرم الثاني، الذي كان قد اكتشف في العقد الثالث من القرن الماضي، فإن تاريخ بنائه يعود إلى ما بين 800 و1000 سنة مضت، بينما يعود تاريخ بناء الهرم الخارجي إلى ما بين 1050 و1300 سنة.

ويشير الاكتشاف إلى أن الهرم، الذي يعرف أيضا باسم "إل كاستيلو" أو "القلعة" بني على 3 مراحل، بحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

من ناحيتها، قالت الخبيرة في معهد الأنثروبولوجيا والتاريخ الوطني دينيس آرغوتي إن الهياكل الهرمية الثلاث بنيت فوق بعضها بعضا لأسباب عدة، بما فيها التفسخ والتهالك أو وصول حاكم جديد إلى سدة الحكم.

ومن المتوقع أن يلقي الاكتشاف الجديد الضوء على أصل حضارة المايا قبل أن تلحق بها تأثيرات السكان المعاصرين لها.

يشار إلى أنه في العام 2015، اكتشف علماء الآثار أن الهرم بني فوق نهر جوفي، وهو الأمر الذي كان شائعا في المنطقة ومقدسا بالنسبة إلى قبائل المايا .

شبكةعيونالإخبارية

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