كريم قاسم يكشف أصول عائلته : "والدته نائب رئيس الطائفة اليهودية" ...

سمر العشري

تحدث الفنان كريم قاسم لأول مرة عن طفولته، ونشأته في أسرة تتميز بالتنوع الثقافي والديني، مشيرا إلى أن جده لأبيه كان عميدًا لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بينما جده لوالدته هو القيادي اليساري المعروف شحاتة هارون اليهودي، الذي عارض سياسات إسرائيل الاستيطانية .

وروى «قاسم» خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة تعرض غدا الجمعة، من برنامج «معكم منى الشاذلي» على فضائية «سي بي سي»، كواليس علاقته بالراحلة والدته السيدة نادية هارون نائب رئيس الطائفة اليهودية في مصر، ودورها فى تربيته هو وشقيقته الكبرى، مشيرًا الى أنها تركت فراغا كبيرا في حياته بعد رحيلها .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads