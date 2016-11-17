الصحة: تقدمنا ببلاغ ضد منى مينا بسبب تصريحاتها الكاذبة

كتب رامى المصرى

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن وزارة الصحة تقدمت ببلاغ للنائب العام على خلفية تصريحات الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء عن وجود عجز فى السرنجات، وأن المستشفيات أصدرت أوامر للأطباء باستخدام "الحقنة" مرتين لنفس المريض، الأمر الذى أدى إلى إثارة البلبلة والهلع لدى المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن تصريحات الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء ليس لها أى أساس من الصحة، لافتاً إلى أنه طالبها بالإفصاح عن اسم المستشفى والدكتور الذى تحدث عن تلك الواقعة، لكنها رفضت حفاظاً على الطبيب الذى راسلها بتلك الشائعة.

وأضاف مجاهد أن وزارة الصحة تنشئ مصنع "سرنجات" مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 17 مليون دولار، لإنتاج 50 مليون "سرنجة" فى العام، مردفا: "عشان أستخدم السرنجة مرة واحدة، ومش منطقى أدى تعليمات باستخدام السرنجة مرتين".