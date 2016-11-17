أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: تقدمنا ببلاغ ضد منى مينا بسبب تصريحاتها الكاذبة

Google+ Print
الصحة: تقدمنا ببلاغ ضد منى مينا بسبب تصريحاتها الكاذبة الصحة: تقدمنا ببلاغ ضد منى مينا بسبب تصريحاتها الكاذبة

>كتب رامى المصرى

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن وزارة الصحة تقدمت ببلاغ للنائب العام على خلفية تصريحات الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء عن وجود عجز فى السرنجات، وأن المستشفيات أصدرت أوامر للأطباء باستخدام "الحقنة" مرتين لنفس المريض، الأمر الذى أدى إلى إثارة البلبلة والهلع لدى المواطنين.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن تصريحات الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء ليس لها أى أساس من الصحة، لافتاً إلى أنه طالبها بالإفصاح عن اسم المستشفى والدكتور الذى تحدث عن تلك الواقعة، لكنها رفضت حفاظاً على الطبيب الذى راسلها بتلك الشائعة.

 

وأضاف مجاهد أن وزارة الصحة تنشئ مصنع "سرنجات" مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 17 مليون دولار، لإنتاج 50 مليون "سرنجة" فى العام، مردفا: "عشان أستخدم السرنجة مرة واحدة، ومش منطقى أدى تعليمات باستخدام السرنجة مرتين".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365