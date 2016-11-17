صيادلة الغربية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة نقص الادوية

الغربية اسلام الخياط

أعلنت نقابة الصيادلة بالغربية لاجتماع طارئ يومى السبت والإثنين القادمين لمناقشة أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، واتخاذ قرار قبل انعقاد الجمعية العمومية بالقاهرة يوم 25 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرازق سعد أمين نقابة الصيادلة بالغربية لـ "اليوم السابع" إلى أنه سيتم خلال الاجتماع بحث أزمة الدواء بعد قرار تعويم الجنيه خاصة وأن الدواء سلعة مسعرة جبريا، وأوضح: أن هناك مطالبات بسرعة تفعيل القرار رقم 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي بنسبة من 20 حتى 25% للأدوية المحلية و12 حتى 18% على الأدوية المستوردة.

وأشار أمين نقابة الصيادلة إلى أن خطوات تفعيل تطبيق القرار تتضمن القيام بتجميع فواتير التعامل مع الشركات الممتنعة عن تنفيذ الخصم الوارد بالقرار واتخاذ الإجراءات القانونية.