«وكيل نقابة الأطباء»: لم أتقدم باستقالتى..وسعيدة باستجابة الدولة في توفير الدواء

ردت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، على التصعيد ضدها من قبل وزارة الصحة وتقديم بلاغ ضدها أمام النائب العام، منذ قليل، وبيان جامعة القاهرة ضدها وإمهال نقابة الاطباء 48 ساعة “لتأديبها”، وبلاغ نقابة التمريض ضدها بعد تصريحها قائلة “هذا تلكيك وترصد مقصود ولكن موقفى القانوني قوى” .

وأضافت “مني” فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي على قناة “العاصمة 2″: إذا كانت هذه الضجة ستنبأ المسؤولين بأن هناك ضجة فهى ضجة ايجابية، وسعيدة بالاستجابة السريعة لتوفير الأدوية للمواطنين.

وتابعت: لم نسمع كلمة لكل من تقدم ببلاغ ضدى عن أزمة نقص الدواء أو أفكارهم لحل الأزمة أو إهتمامهم بالأدوية الغير متوفرة قبل تعويم الجنيه وتكليف خزينة الدولة أموال إضافية .

وحول ما أثير عن تقديم “مينا” استقالتها بعد التصريح فقالت : هذا غير صحيح ولا توجد نية للاستقالة ولا يوجد إجبار من الأطباء على هذا، بل بالعكس .. فالاطباء هم من يطلبون منى الاستمرار” .

فيما أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خبر البلاغ المقدم للنائب العام.

وأضاف “مجاهد” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي قائلًا : “ليس بلاغ فقط للنائب العام وإنما أيضًا قدمنا دعوى قضائية أخرى”.