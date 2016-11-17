وزير الدفاع يلتقي رجال الجيش عبر المناطق والأفرع الرئيسية عبر «الفيديو كونفرانس»

نقل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعتزازه بالمجهودات العظيمة لرجال القوات المسلحة فى حماية الوطن وأمنه القومى ، وما يحققوه من نجاحات متلاحقة لتطهير سيناء من براثن الإرهاب والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليها بدقة وكفاءة عالية ، بجانب دورهم الداعم لجهود الدولة فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة على أرض مصر ، جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وأفرع وقيادات وإدارات القوات المسلحة الرئيسية عبر شبكة الفيديو كونفرانس .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري بدأت مراسم اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات الأخيرة مع الإرهاب.

وأشاد الفريق أول صدقى صبحى بأبطال القوات المسلحة المقاتلين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، الذين يضربون أروع الامثلة فى الشجاعة والتضحية لإعلاء مصلحة الوطن وحماية مقدساته.

وأشار صبحي إلى حجم التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية على الساحتين الداخلية والخارجية خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من مشاكل وتوترات وتدهور للأوضاع الأمنية فى العديد من المناطق ، كذلك الجهود والمساعى المصرية لتحقيق وحدة الصف العربى والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار القائد العام إلى المشكلة الاقتصادية التى تواجه مصر والجهود التى تبذلها القيادة السياسية فى حماية المصالح القومية والسير بخطى واضحة للتغلب على المشكلات التى تواجهنا، وتنتهج أسلوب يدل على دولة قوية تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وخاصه القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتى ستساهم بشكل كبير فى حل المشكلة الاقتصادية، ولذا كان لزاماً على القوات المسلحة كإحدى مؤسسات الدولة أن تشارك فى تنفيذ المشروعات الإستراتيجية والقومية فى مختلف القطاعات ، ،لتكون سنداً للشعب المصرى وتقوم بكل عمل من شأنه المعاونة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى.

وأدار القائد العام حواراً مع رجال القوات المسلحة إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم حول مختلف الموضوعات وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى وتنفيذ أى مهمة تسند إليهم فى تحت مختلف الظروف ، مشدداً علي ضرورة العمل على قلب رجل واحد وبناء علاقات قوية مع المرؤسين والتواصل المستمر معهم والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وتحصينهم من الحملات الإعلامية والنفسية المعادية ، والتحلى بعقيدة الإنتباه والإنضباط العسكرى الذاتى الذى يعتبر أساس نجاح القوات المسلحة فى أداء كافة المهام .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قاده القوات المسلحة .