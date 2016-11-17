بالصور ..«المصريين الأحرار» بسوهاج ينظم المعرض الخيري الثاني للملابس الجاهزة

مراسل«ONA»:

تنظم أمانة حزب المصريين الأحرار بسوهاج، غدًا الجمعة، المعرض الخيري الثاني للملابس تحت شعار ” علشان مصر اللي بنحلم بيها”،وذلك بمركز شباب حي راشد، في تمام الساعة الخامسة مساءً .

وقال النائب مصطفي سالم، أمين الحزب للمحافظة، في تصريح صحفي، إن مثل هذه المعارض تأتي في إطار مبدأ التكافل الإجتماعي وحرصًا من الحزب علي المشاركة والتخفيف علي بعض الفئات التي تعاني من ارتفاع الأسعار في الملابس التي يحتاجون إليها خاصة في فصل الشتاء.

وأضاف أحمد عبد الحافظ، أمين شباب الحزب بالمحافظة، أن المعرض يضم أكثر من 3500 قطعة، تم الإعداد لها منذ ما يقرب من شهر، ما بين التواصل مع الجمعيات الخيرية، وجمع عدد كبير من الملابس المعروضة من بعض المتبرعين، مشيرًا الي أن المعرض سوف يخدم في حدود 500 أسرة من الأسر المعنية والمستهدفة من تلك المعارض.

يذكر أن، المعرض سوف يتم إفتتاحه غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور قيادة الحزب بسوهاج من نواب البرلمان “محمد الجبالي، علاء مازن، احمد نشأت، طارق رضوان، رأفت ابو الخير

> “، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب الحزب بسوهاج .