مطار الأقصر يستقبل 4 رحلات شارتر على متنها 500 سائح ألمانى الجنسية

مراسل«ONA»:

استقبل مطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، 4 رحلات شارتر قادمة من مطارات “ميونيخ وفرانكفورت وشيفلد دوسلدروف” الألمانية، تقل على متنها 500 سائح ألمانى الجنسية للإستمتاع بمعالم الأقصر السياحية والأثرية على مدار 4 أيام.

ومن جانبه، صرح بخيت خيرى حسن، مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى، بأن الرحلات وصلت للمطار تباعًا من مطارات ألمانيا المختلفة، حيث وصلت الرحلة الأولى من مطار ميونيخ الدولى تقل على متنها 100 سائح فى الثانية عشر ظهرًا، والثانية وصلت فى الواحدة والنصف ظهرًا من مطار دوسلدروف الدولي وتقل علي متنها 100 سائح، والثالثة قدمت فى الساعة الثالثة عصرًا من مطار فرانكفورت على متنها 150 سائحًا، والرابعة فى الثالثة والنصف عصرًا وعلى متنها 150 سائحًا، مؤكداً أن السياح سيقومون بزيارات للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربى والشرقى.