التعليم العالى: الانتخابات الطلابية بلائحة 2013 بتعديلات تجمع من الجامعات

كتب وائل ربيعى

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تمت مناقشة عملية انتخابات الطلاب بالجامعات اليوم الخميس، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على اعتماد لائحة 2013 ولكن بتعديلات جديدة سيتم تجميعها من طلاب الجامعات لمدة أسبوعين من خلال طرح لائحة 2013 للنقاش الطلابى.

وأضاف الشيحى، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، أن الوزارة حريصة على ممارسة الطلاب النشاط الطلابى وعدم الدخول فى أزمات والعمل بلوائح غير قانونية، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان على مستوى الجامعات لبدء الحوار المجتمعى مع الطلاب لتعديل بعض الأمور الخاصة باللائحة وإقرارها.

وأوضح الوزير، أن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة من أساتذة متخصصين لمواجهة أزمة المستشفيات الجامعية وأزمة نقص الأدوية ونقص المستلزمات الطبية، مؤكدًا أنه تم اعتماد اللجنة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وسيتم رفعها لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن اللجنة ستدرس كل الأمور الخاصة بنقص المستلزمات والأدوية وتقديم التقارير بها وكذلك الاحتياجات لكل المستشفيات الجامعية.

ومن جانب آخر قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن اجتماع المجلس شهد عدة آراء قانونية حول القانون الخاص بتنظيم الجامعات للوصول للمواد الأنسب للمنظومة، مشيرًا إلى أنه كان هناك 4 مواد تم اقتراحها للتعديل وتمت زيادتها لـ5 مواد.

وأضاف حاتم، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقره فى جامعة القاهرة، أن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق قدم 4 مواد لتعديلها قبل ذلك لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وأرسلت لمجلس الدولة للصياغة.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المواد التى تمت مناقشتها تتضمن الانتداب لأعضاء هيئة التدريس من جامعة حكومية لأخرى وهى تدرج حسب القانون تحت بند "الإعارة" على أن يحتسب ذلك فى حكم إعارة عضو هيئة التدريس، لافتًا إلى أنه من ضمن التعديلات، هو إنشاء الجامعات الحكومية الجامعات الأهلية، مؤكدًا أن هذه المادة شابها الغموض حول مدى مشاركة الجامعات للهيئات فى إنشاء الجامعات الأهلية.

وأوضح حاتم، أن المجلس ناقش اليوم أيضًا مقترح سنوات الإجازات لأعضاء هيئة التدريس طوال فترة العمل وهى 10 سنوات بما فيها الإجازات الوجوبية، موضحًا أن بند الإجازات الوجوبية لم يكن من ضمن المدة المحسوبة للترقية.