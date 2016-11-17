أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. أسعار حلاوة المولد "للفرجة فقط"

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- رواد تويتر يحتفلون بعيد ميلاد السيسى قبل موعده.. ويغردون: ربنا يحميك لمصر

2- فرحة على مواقع التواصل بعد العفو عن 82 شابا محبوسا.. نشوى مصطفى" وعدت وأوفيت ياريس 3- نائب بالبرلمان : لا يوجد حظر استيراد للأدوية و النقص لرغبة الشركات رفع الأسعار

4- حفظ قضية الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ونجله بتهمة سب وزير الآثار

5- خالد الصاوى غاضب من انتقاد عدم حضوره لمهرجان القاهرة السينمائى

6- أسعار حلاوة المولد تثير سخرية المصريين على "فيس بوك" : نبص عليها بس ب 30 جنيه

7- عمر دياب يطرح أغنيته "أحلى و أحلى" من حفل موسى كوست الليلة على "يوتيوب"

8- نبيل الحلفاوى يدعو لمواجهة الشائعات الخاصة ب"استخدام السرنجات" بشكل أكثر جدية

9- أحمد داوود لأحمد حلمى عقب تكريمه : شكرا لوجودك فى السينما المصرية

10- شاهد البرومو الأول لفيلم "الجميلة والوحش" لشركة ديزنى