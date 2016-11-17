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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. أسعار حلاوة المولد "للفرجة فقط"

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. أسعار حلاوة المولد "للفرجة فقط" أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. أسعار حلاوة المولد "للفرجة فقط"

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1-      رواد تويتر يحتفلون بعيد ميلاد السيسى قبل موعده.. ويغردون: ربنا يحميك لمصر

 

2- فرحة على مواقع التواصل بعد العفو عن 82 شابا محبوسا.. نشوى مصطفى" وعدت وأوفيت ياريس 

 

 

3-      نائب بالبرلمان : لا يوجد حظر استيراد للأدوية و النقص لرغبة الشركات رفع الأسعار

 

4-  حفظ قضية الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ونجله بتهمة سب وزير الآثار

 

5-      خالد الصاوى غاضب من انتقاد عدم حضوره لمهرجان القاهرة السينمائى

 

6-      حلاوة المولد تثير سخرية المصريين على "فيس بوك" : نبص عليها بس ب 30 جنيه

 

7-      عمر دياب يطرح أغنيته "أحلى و أحلى" من حفل موسى كوست الليلة على "يوتيوب"

 

 

8-      نبيل الحلفاوى يدعو لمواجهة الشائعات الخاصة ب"استخدام السرنجات" بشكل أكثر جدية

 

 

9-      أحمد داوود لأحمد حلمى عقب تكريمه : شكرا لوجودك فى السينما المصرية

 

 

10-   شاهد البرومو الأول لفيلم "الجميلة والوحش" لشركة ديزنى

 

 

 


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