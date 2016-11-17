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شرطة دبي تنقذ ٤ آسيويين من حفرة للصرف الصحي

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شرطة دبي تنقذ ٤ آسيويين من حفرة للصرف الصحي شرطة دبي تنقذ ٤ آسيويين من حفرة للصرف الصحي

تمكن فريق البحث والإنقاذ التابع للإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي من إنقاذ ٤ آسيويين كانوا محاصرين في حفرة للصرف الصحي بمبنى قيد الإنشاء في منطقة القوز الصناعية (٤) صباح اليوم.
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> وأوضح المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة، نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ والمشرف على عملية الإنقاذ إنه منذ تلقي البلاغ من مركز القيادة والسيطرة في تمام الساعة ٧:٣٥ صباحاً سارع الفريق إلى موقع الحدث واتخذ الإجراءات اللازمة واستخدم أدوات إنزال المنقذين والمعدات الخاصة للتعامل مع هذه الحالات، وأثناء عمليات المسح الشامل اتضح وجود ٤ أشخاص في "حالة إغماء "داخل الحفرة، وخلال فترة أقل من ساعة تمكن الفريق من إخراج الأشخاص وإجراء الإسعافات الأولية ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وتبين أن حالة عاملين  بليغة والعاملين الآخرين حرجة نتيجة استنشاقهم أبخرة وغازات سامة ونقص الأوكسجين.

حضر إلى موقع الحادث العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون النقل والإنقاذ، والعقيد عبدالله خادم سرور مدير مركز بردبي، وضابط المهمات الرائد طحنون حميد وفريق المهمات والبري والبحري.

 

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