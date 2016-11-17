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بسبب توقيف بيرين سات وزوجها الصحافة التركيّة تشيد بالشرطة

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الخميس 17-11-2016 15:04

أشادت الصحافة التركية بالشرطة التي لا تميّز بين المشاهير والمواطنين العاديين في تعاملها، وأكّدت أنّ المشاهير في تركيا يعاملون كأي مواطن عادي.
وتأتي إشادة الصحافة بالشرطة بعد إيقاف الممثلة بيرين سات وزوجها المغني كينان دوغلو قبل أيام، لفحص نسبة الكحول في دمهما.
فخلال عودتهما إلى منزلهما في ساعات الصباح الأولى من حفل عشاء في منطقة أتيلار في اسطنبول ، أوقفت دورية أمنية تركية الزوجين وطلب الضابط المسؤول منهما إجراء إختبار كحول لكينان دوغلو، لقيادته سيارته بساعة متأخرة ليلاً للتوثق من عدم إسرافه بشرب الكحول.
فرفض في البداية غاضباَ إجراء الفحص، لكن إصرار الضابط الشديد، وحضور بعض وسائل الإعلام ورصدها لما يحدث معهما، جعل كينان دوغلو يخضع لطلب الضابط على مضض، فأجرى فحص نسبة الكحول في جسمه، وكان طبيعياً بنسبة (0،04) ، ولو كانت النسبة أكثر لواجه كينان دوغلو مشكلة قانونية حيث يتشدد قانون المرور التركي مع من يقود سيارته تحت تأثير الكحول.
ولم يكن كينان دوغلو الفنان الوحيد الذي يقوم باختبار نسبة الكحول في الدم ليلاً ، حيث تعرض للموقف ذاته العديد من مشاهير تركيا من ممثلين وحتى ممثلات نساء، إذ أنّ شرطة السير التركية لا تمنح المشاهير معاملة خاصة.

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