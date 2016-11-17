رسمياً..بوب ديلان يعتذر عن تسلم جائزة نوبل

أكد النجم الأمريكي بوب ديلان Bob Dylan أنه لن يتمكن من حضور حفل توزيع جوائز نوبل المقام في يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل.

وقد أعلن النجم اعتذاره رسمياً عن تسلم جائزة نوبل للأدب وأرجع ذلك بسبب انشغال في جدول أعماله.

ومن المتوقع أن يقوم أحد أقرباء المغني الشهير بالسفر بدلا منه لتسلم الجائزة وحضور التكريم باسمه في السويد الشهر المقبل.

وكان ديلان قد التزم الصمت لفترة عقب إعلان الأكاديمية السويدية منحه جائزة نوبل للآداب،لتؤكد بعد ذلك مؤسسة نوبل في بيان إنّ ديلان أبلغ سارة دانيوس، الأمينة العامة الدائمة للأكاديمية، أنه قبِل الجائزة، وسيحضر لتسلّمها.

يُشار إلى أنّ هذه المرة هي الأولى التي تمنح فيها جائزة نوبل للآدب لمؤلف موسيقيّ، فيما أوضحت الأكاديمية السويدية أنّ قرار منح النجم البالغ من العمر 75 عاماً جاء لأنّه ابتكر تعابير شعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأمريكي.

جائزة نوبل للآداب تمنح للمؤلف الموسيقي بوب ديلان

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