أمريكا تكرِّم ناصر القصبي لجهوده في مواجهة الإرهاب والتطرّف

كرَّمت الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في واشنطن يوم الثلاثاء الفنان السعودي ناصر القصبي، نظير جهوده في مواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف.

وقال الفنان القصبي عبر حسابه في "تويتر" إن تكريمه تم من قِبل السيناتور ليندسي غراهام، بحضور أكثر من 400 شخص، يتقدمهم السفير السعودي في واشنطن الأمير عبدالله بن فيصل، ووزير الخارجية عادل الجبير.

وأضاف القصبي: "ألقيت كلمة قصيرة بمناسبة التكريم، وأصرت اللجنة المنظمة للحفل على ظهور ابني راكان معي للترجمة".

وقد أظهرت اللقطات وقوف ابنه راكان إلى جانبه على المنصة، وترجمة خطاب والده للحضور في لقطة حظيت بإعجاب كبير.

يشار إلى أن حفل التكريم تضمن عرض فيلم عن مسيرة الفنان ناصر القصبي في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك من خلال بث عدد من الحلقات التي قدمها مع زملائه عن جرائم التنظيم، أبرزها حلقة "بيضة الشيطان" في مسلسل "سيلفي".