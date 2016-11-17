بالصور: محمد رمضان يتعرض لإهانة بالغة في عزاء محمود عبد العزيز وهذا رده

تعرّض الفنان محمد رمضان لإهانة بالغة أثناء تواجده في سرادق عزاء النجم الكبير محمود عبد العزيز، بعدما التفت وسائل الاعلام حول المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمحامي المثير للجدل في مصر، فأدلى بتصريحات حزينة عن رحيل الساحر ونور الشريف مؤكدا أن كل المحترمين "بيموتوا" وتركوا لنا "حبيشة" في الدنيا مشيراً إلى رمضان.

محمد رمضان لم يبلع الإهانة وقام بإعادة نشر مقطع مصوّر لكلمة المستشار مرتضى منصور وعلق عليها قائلاً: المستشار بيغلط فــ حبيشة .. وانا محمد رمضان مش حبيشة !!! الله يرحم المحترمين اللي راحوا.

يذكر أن حبيشة شخصية قدمها محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال" رمضان قبل الماضي، وتنتمي لشخصيات القتلة والبلطجية الذي اعتاد رمضان تقديمها، وباتت متهمة بإفساد الذوق العام والترويج للبلطجة بين أوساط الشباب.