أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: محمد رمضان يتعرض لإهانة بالغة في عزاء محمود عبد العزيز وهذا رده

Google+ Print

الخميس 17-11-2016 16:35

تعرّض الفنان محمد رمضان لإهانة بالغة أثناء تواجده في سرادق عزاء النجم الكبير محمود عبد العزيز، بعدما التفت وسائل الاعلام حول المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمحامي المثير للجدل في ، فأدلى بتصريحات حزينة عن رحيل الساحر ونور الشريف مؤكدا أن كل المحترمين "بيموتوا" وتركوا لنا "حبيشة" في الدنيا مشيراً إلى رمضان.
محمد رمضان لم يبلع الإهانة وقام بإعادة نشر مقطع مصوّر لكلمة المستشار مرتضى منصور وعلق عليها قائلاً: المستشار بيغلط فــ حبيشة .. وانا محمد رمضان مش حبيشة !!! الله يرحم المحترمين اللي راحوا.
يذكر أن حبيشة شخصية قدمها محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال" رمضان قبل الماضي، وتنتمي لشخصيات القتلة والبلطجية الذي اعتاد رمضان تقديمها، وباتت متهمة بإفساد الذوق العام والترويج للبلطجة بين أوساط الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر