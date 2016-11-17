بالفيديو والصور: تظاهرة فنية في عزاء محمود عبد العزيز وهذا ما حدث مع عادل إمام

لا يمكن أن يوصف عزاء النجم الراحل محمود عبد العزيز إلا بأنه تظاهرة فنية لم يغب عنها إلا القليل جداً من نجوم مصر حيث حرص عدد كبير جداً من الفنانين على تقديم واجب العزاء في النجم الراحل وكان في استقبال المعزين نجلاه محمد وكريم في حين كان في استقبال المعزيات زوجته الإعلامية بوسي شلبي.

من أوائل الذين حضروا للعزاء الكينج محمد منير ومحمد حماقي الذي حرص على حضور الجنازة والعزاء أيضاً.

كما حضر الفنان محمد صبحي والإعلامي مصطفي بكري والفريق سامي عنان والفنانة يسرا. وكانت المفاجأة في حضور علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك الذي حضر للعزاء في نفس يوم خروجه من محبسه.

جرت مراسم العزاء وسط حراسة مشددة وتأمين من جهاز الشرطة نظراً لتأكيد وصول أعداد كبيرة من الشخصيات الهامة للعزاء حيث حضر وزير الثقافة حلمي النمنم ووزير الثقافة السابق فاروق حسني.

ومن النجوم حضر عادل إمام لينفي بذلك وجود أي خلاف بينه وبين الساحر كما حضر الهضبة عمرو دياب ودخل للقاعة مسرعاً وكذلك أحمد حلمي وبدا على الجميع الحزن والتأثر الشديد.

بالرغم من مرضهما حرص النجمان سمير غانم ومحمود ياسين على الحضور. كما حضر الفنان أحمد عز وزينة وعدد كبير من النجوم والنجمات.

استمرت مراسم العزاء لما يقرب من 3 ساعات حضرها تقريباً كل نجوم الوسط الفني والفنانين الشباب أيضاً وكان الجميع في وداع الساحر محمود عبد العزيز.

كواليس

- سقوط الفنان عادل إمام على الأرض بسبب التزاحم الشديد عليه فور وصوله . فهبّ الجميع لمساندته ووقف سريعاً ودخل لتقديم واجب العزاء.

- عمرو دياب دخل مسرعاً إلى مكان العزاء حتى لا تلتقطته عدسات المصورين أو القنوات الفضائية وخرج من باب آخر غير الباب الذي خرج منه باقي الفنانين.

- أحمد عز وزينة التقيا في نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة بأن توأم زينة هما ولداها من أحمد عز ولكنهما لم يتقابلا وجهاً لوجه.

- حرص المنتج ريمون مقار على أن يظل إلى جوار شريكه وصديقه محمد محمود عبد العزيز من بداية العزاء وحتى انتهائه.

- منى زكي حضرت قبل أحمد حلمي الذي حضر في نهاية العزاء ودخل مسرعاً وخرج بعد فترة قصيرة.

- منى زكي ومي كساب حرصتا على الحضور بالرغم من أنهما في الأشهر الأخيرة للحمل وبدا ذلك واضحاً جداً عليهما.

- عائلة عادل إمام حضرت بأكملها للعزاء حيث حضر الزعيم وسبقه للعزاء ولداه رامي ومحمد.

- تأمين العزاء كان محكماً إلى حد كبير حيث تم الاستعانة بعناصر من الشرطة المصرية إضافة إلى مجموعة من الجاردات.

- بالرغم من وسائل التأمين إلا أن عدداً من سكان المنطقة كان متواجد خارج القاعة وحاول بعضهم التقاط صور مع الفنانين مما أغضب أصالة وجعلها تنفعل على أحد الشباب وقالت له:" هل ترى أن هذا توقيت مناسب". كما رفض أحمد عز الأمر نفسه.

- بالرغم من حضور الفنان كريم عبد العزيز إلى المستشفى فور علمه بوفاة الساحر وحضوره أيضاً للجنازة إلا أنه غاب عن العزاء.

- كان من اللافت والمفاجئ أيضاً حضور النجمة المعتزلة نورا المختفية تماماً عن الأضواء إلا أنها حرصت على أداء الواجب خاصة أنها من صديقات محمود عبد العزيز المقربات

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