هل يكون خالد ابن أصالة نجم مصر القادم؟

يعمد أنس نصري شقيق ومدير أعمال الفنانة أصالة عند نشر صور تجمعه بابن شقيقته خالد على تلقيبه بـ "نجم مصر القادم"، علماً أن هذا الامر تكرر أكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة.

ففي صورة من كواليس حفل أصالة في دار الأوبرا المصرية، تجمعه بـ خالد الذهبي، نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" علق أنس "ما في كلام يوصف حقيقة مشاعري تجاه هذا الرجل. نجم مصر القادم".

وفي صورة ثانية تجمعه بخالد وشقيقته شام الذهبي كتب متوجهاً بالكلام إلى شام " ما يربطني بشام الحبيبة إلى جانب صلة قرابتنا أنها تعتبر صيقة عمري.. والأقرب إلى روحي... نجم مصر القادم".

يشار الى أن خالد الذهبي شارك في فيلم "أولاد عز" الذي أخرجه زوج والدته المخرج طارق العريان، كما أعلن عن نيته إحتراف التمثيل، وقال أنه يرغب بأن يصبح إسمه الفني خالد العريان، الامر الذي أثار أزمة خلال الأشهر الماضية، عندما تم نقل كلام عن لسان طليق أصالة ايمن الذهبي أن يريد اجراء فحص الـ "دي أن إي" للتأكد من أبوته لـ خالد.

فهل تتحقق نبوءة أنس نصري؟