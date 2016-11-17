هل سيكون الرئيس التركي أردوغان شاهد قران مراد يلدريم وإيمان الباني؟

رغم نشر بعض وسائل الإعلام التركية أن شهر ديسمبر الحالي هو موعد حفل زفاف الممثل التركي مراد يلدريم وخطيبته ملكة جمال المغرب السابقة والممثلة إيمان الباني، أكّد مقربون من العروسين أنهما لم يحددا بعد موعد زواجهما المنتظر الذي يشغل الصحافة التركية والعربية على حد سواء.

إيمان كانت قد أبدت سعادتها لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدها من والديها عبر تطبيق "فايس تايم"، وقد تسرّبت أخبار تشير إلى أن العريس مراد يلدريم يتمنى أن يكون الرئيس أردوغان شاهداً على عقد قرانه.

من جهة ثانية، وبعد قدوم عائلة إيمان الباني إلى تركيا، تفرّغ مراد للقيام بجولة عائلية مع أسرة خطيبته ما بين أضنة وأنقرة وأسطنبول، قبل عودة إيمان إلى مقر إقامتها في لندن وعودة عائلتها إلى المغرب.

وقد أشارت بعض وسائل الإعلام التركية إلى إيمان الباني على أنها المغربية الجميلة التي اختيرت عام 2015 ضمن أجمل 50 إمرأة في العالم ونجحت في خطف قلب مراد يلدريم من اللقاء الأول لهما في عاصمة الضباب لندن.

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