لماذا قررت أحلام تغيير إسمها؟

طلبت الفنانة الإماراتية أحلام من إدارة "تويتر" تغيير إسمها وأن يكتب بطريقة يصبح فيها متطابقاً مع طريقة كتابته على مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى.

أحلام نشرت تغريدة حول هذا الموضوع وكتبت "طلبت من إدارة تويتر تغيير إسمي من ahlam_alshamsi إلى ahlamalshamsi وهو إسمي في كل السوشال ميديا وتم التغيير شكراً إدارة تويتر".

يذكر أن أحلام تشارك في لجنة تحكيم الموسم الرابع من "أراب أيدول"، وقد حضرت إلى بيروت لتصوير تجارب الأداء، متحدّية الحملات التي شنّت لمنعها من زيارة لبنان.