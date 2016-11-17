بعد اتهامها بالتكبّر الفنانة المغربية لطيفة رأفت ترد

الرباط- حسناء عتيب

بعد أن اتهمتها عدّة منابر إعلامية بـ " التكبر" بسبب غيابها عن فعاليات الدورة الأولى للحفل الذي خصص لتكريم الصحافة الفنية في الرباط يوم الإثنين الماضي، نفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت علمها بموعد التظاهرة، وأكّدت أنها لم تتلقّ أي دعوة من اللجنة المسؤولة عن تنظيم الحفل.

وأكدت رأفت في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنها فوجئت بالخبر حيث علقت:" أولا لم يكن لي علم بهذه التظاهرة الجميلة التي تكرم أقلامنا المرموقة حتى أني فوجئت اليوم خلال تصفحي بعض صفحات العالم الأزرق بتكريم صديقة إعلامية عزيزة وبادرت في تهنئتها برسالة قصيرة، ثانيا قيل في المقال إنّ السيد عبد السلام الخلوفي في صفته الكاتب العام لنادي الفنانين حاول الاتصال بي عندما كنت خارج أرض الوطن إلا أنّ كل المحاولات كللت بالفشل وهذا دليل على أنني لم أتلقّ أي دعوة من أي جهة مسؤولة عن الحفل".

وتابعت" أنا الآن من يعاتب المنظمين لعدم اتصالهم بي رغم علمهم برجوعي إلى المغرب والذي كان يوم الجمعة بالليل، أظن إنه كان لهم الوقت الكافي للاتصال بي شخصياً يومي السبت والأحد... أنا اكرر على انني متواجدة و سباقة في حضور أي تكريم في كل مجال فما بالكم مجال الصحافة والإعلام الذي واكب مسيرتي الفنية منذ بداياتها... ومرة أخرى أتحدى أي شخص يقول لي انه دعاني شخصياً لحضور هذا الحفل الجميل و لو كان لي علم بموعد تنظيمه لما ترددت على الحضور مع العلم ان إخواننا الصحافيين ليسوا بحاجة لحضور لطيفة رأفت الى تكريم مسارهم المهني فهم مكرمين من قبل كل القراء الذين يحترمون أقلامهم الذهبية ".