بالصور..محافظ بورسعيد يفتتح الموتمر السنوي التاسع لقلب القناة

كتب – جمال نوفل

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الموتمر السنوي التاسع لقلب القناة، والرابع لجراحة الأوعية الدموية، والتي يقام تحت رعاية محافظ بورسعيد، حيث رحب المحافظ بضيوف المحافظة من مختلف جامعات مصر علي أرض بورسعيد، مؤكدًا بأنة فخور بوجود كوكبة كبيرة من أساتذة الطب في تخصص الأوعية الدموية.

وأكد الغضبان، علي أهمية مهنة الطب التي يحتاج إليها المواطنيين في مصر، وكافة أنحاء العالم، وأن تلك المهنة العظيمة التي أفني الأطباء عمرهم في الدراسة والأبحاث من أجل مواكبة كل ماهو جديد في عالم الطب لتقديم خدمة طبية متميزة.

وأضاف الغضبان، بأن بورسعيد يوجد بها 3 مستشفيات حكومية بالإضافة إلي مستشفي حكومية سوف تدخل الخدمة قريبًا، وهي المستشفي التخصصي للنساء والولادة، بالإضافة إلي 31 وحدة صحية في جميع أحياء المحافظة، تقدم خدماتها للمواطنيين، مشيرًا بأن المحافظة تعتبر من المحافظات الرائدة في مجال الخدمات الطبية.

واوضح المحافظ، بأن المنظومة الطبية بالمحافظة، تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا بأنة تم تنفيذ أكبر عمليات القلب المفتوح بمستشفي بورسعيد العام، وهو إنجاز كبير يتم للمرة الأولي بالمستشفيات الحكوميةـ وأضاف بأن المحافظة تمتلك كوادر طبية متميزة علي أعلي مستوي.

وقدم الغضبان، الشكر للأطباء لقيامهم بالتسويق للمحافظة من خلال سياحة الموتمرات وتنظيمها بالمحافظة، مؤكدًا بأن ذلك الموتمر يعد الخامس علي أرض المحافظة في أقل من عشرة شهور، وهو يدل علي النشاط والحركة ليس في المجال الطبي فقط، ولكن في سياحة الموتمرات ودعم المحافظة سياحيًا، وأضاف، بأن ذلك الموتمر يعمل علي إثراء الحياة الطبية، ودعم المنظومة الطبية، والتي تشهد حضور كوكبة كبيرة من المتخصصين في مجال الأوعية الدموية الذي نتمني تواجدهم بالمحافظة، من أجل نقل خبراتهم وصقل مهارات الأطباء.