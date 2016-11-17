«محافظ سوهاج»: إنشاء مستشفى تخصصى للأطفال بالتعاون مع «الإسكان»

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إنشاء مستشفى تخصصى للأطفال بالتعاون مع وزارة الإسكان، التى من المنتظر أن تخصص للمستشفى قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة أو مدينة أخميم الجديدة، على أن تكون فرع لمستشفى أبو الريش التخصصى للأطفال.

جاء ذلك خلال الإجتماع الشهرى الذى يقيمه قسم جراحة العظام كلية طب سوهاج بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، بحضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والدكتورعلاء الزهرى رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب، والدكتور الشاذلي صالح موسى رئيس قسم جراحه العظام، والذى حضره المحافظ.

كما أشاد “المحافظ” بدور الجمعيات العلمية الطبية فى عقد الدورات التدريبية الدورية للأطباء، كما أبدى عن سعادته بمرونة تلك الجمعيات وتنقلها إلى مختلف الجامعات لعقد الدورات التدريبية، حرصًا على استفادة أكبر عدد من الأطباء، وتوفيرًا لوقتهم وتسهيل عناء السفر عليهم لحضور تلك الدورات العلمية.

وأضاف “المحافظ” أنه جارى التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مستشفى طوارئ بجزيرة شندويل لخدمة الطرق السريعة، بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من المستشفى التخصصى لعلاج الإدمان، كما جارى التنسيق مع مشيخة الازهر الشريف للبدء فى إنشاء مركز طب وجراحة العيون.