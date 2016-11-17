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اختتام مؤتمر «تحالف ستار» والتوصية بتوحيد ساعات التشغيل بين الطيارين

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اختتام مؤتمر «تحالف ستار» والتوصية بتوحيد ساعات التشغيل بين الطيارين اختتام مؤتمر «تحالف ستار» والتوصية بتوحيد ساعات التشغيل بين الطيارين

جانب من المؤتمر

 

أختتمت فعاليات مؤتمر تحالف “ستار الدولي”، اليوم، والذي نظمته النقابة العامة للطيارين المصريين، ورابطة طياري الخطوط الجوية المصرية علي مدار ثلاثة أيام بالقاهرة.

وأوصي البيان الختامي للمؤتمر، بالعمل علي دراسة توحيد المعايير الخاصة بساعات التشغيل والطيران، لجميع الطيارين العاملين لدي شركات التحالف، والعمل علي تقليل الفجوة في المرتبات والمعاشات والتأمين الصحي بين جميع طياري التحالف.

وأكد البيان، أن الاتحاد يوفير الدعم للنقابة العامة للطيارين المصريين من خلال الفريق القانوني الخاص به، والمفاوضين الدوليين للحصول علي حقوقها ومساندتها لتصبح نقابة مهنية.

وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد شهدت انتخاب “جاسبيري” الأمريكي الجنسية، بشركة “يونايتد” رئيسًا جديدًا، لاتحاد طياري تحالف “ستار”، بعد انهاء فترة رئاسة “رون بلات” الكندي الجنسية، بشركة “إير كندا” للطيران.

ومن ناحية أخري أبدي الطيارون الأجانب المشاركون في المؤتمر انبهارهم، بالأماكن والمزارات السياحية المصرية التي قاموا بزيارتها خلال فترة تواجدهم بالقاهرة.

والجدير بالذكر، أن النقابة والرابطة كانت قد انتزعت حق تنظيم المؤتمر من دولة اليابان، بتصويت إجماعي من جانب أعضاء تحالف “ستار”، نتيجة لما قدمه الطيارون المصريون من جهود كبيرة في الإعداد لهذا الحدث الدولي.

 

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