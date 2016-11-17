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مقتل 28 إرهابيا من داعش بنيران عراقية جنوب غربى الموصل

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مقتل 28 إرهابيا من داعش بنيران عراقية جنوب غربى الموصل مقتل 28 إرهابيا من داعش بنيران عراقية جنوب غربى الموصل

>(أ ش أ)

قتلت قوات النخبة بالشرطة الاتحادية 18 إرهابيا من تنظيم (داعش) الإرهابى غرب ناحية "حمام العليل" جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، فى تصريح صحفى اليوم/الخميس، إن قوات مغاوير النخبة (القوات الخاصة) قتلت الإرهابيين خلال عمليات تطهير قرية "العذبة" التى سيطرت عليها أمس خلال عملية تطهيرها من فلول مسلحى داعش.

كما سيطرت قوات "الحشد الشعبي" اليوم على قرية "العبرة" فى محيط مطار تلعفر العسكرى غرب الموصل وواصلت تطهير المطار وعثرت على أنفاق لداعش، وحاصرت عددا من عناصر داعش داخل مطار تلعفر فى اطار عملية التمشيط والتطهير.

ودمر طيران الجيش العراقى ثلاث سيارات مسلحة برشاشات أحادية للتنظيم وقتل 10 إرهابيين من فلول مسلحى داعش فى المحور الغربى لتحرير الموصل، وفق معلومات استخبارية عن هروب عناصر التنظيم من معارك مطار تلعفر.


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