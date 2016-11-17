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برلمان تونس يصادق على إلغاء رسوم العبور بالنسبة للجزائريين والليبيين

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برلمان تونس يصادق على إلغاء رسوم العبور بالنسبة للجزائريين والليبيين برلمان تونس يصادق على إلغاء رسوم العبور بالنسبة للجزائريين والليبيين

>(أ ش أ)

قالت مصادر برلمانية تونسية إن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب (البرلمان) صادقت اليوم على إلغاء رسوم عبور الأراضى التونسية التى كانت فرضتها قبل أشهر على الأشقاء الجزائريين والليبيين.

وكانت الحكومة التونسية قررت فى أغسطس الماضى فرض رسوم عبور على جميع العابرين للأراضى التونسية بواقع 30 دينارا لكل فرد، ما أثار حفيظة الجزائريين لترد السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود لبعض ساعات، قبل أن تعود الحكومة التونسية للإعلان عن إلغاء القرار ونفس الأمر بالنسبة لليبيين.

ويبلغ عدد الجزائريين الذين يعبرون إلى تونس سنويا من أجل السياحة نحو 5ر1 مليون جزائري، فيما يبلغ عدد الجالية الليبية فى تونس أكثر من 75ر2 مليون ليبي.


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