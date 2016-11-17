بالصور.. ضبط سيارة مسروقة وسلاح نارى و12 كيلو بانجو بحوزة عاطل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث بيلا تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط "ع. ح. أ " ٣٣ سنة عاطل، ويقيم بندر بيلا" سبق إتهامه فى عدد ٤ قضايا، سلاح أبيض، مخدرات، آخرها رقم ٢٢٧٢٧/ ٢٠١٣ جنايات مركز سيدى سالم، مخدرات، وبحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش)، والعديد من الطلقات، و٢ خزينة بندقية آلية، و١٢ كيلوجراما لمخدر البانجو، و١١٩ قرصا مخدرا، و٩٠٢٠ جنيها.

كانت المعلومات وردت لرئيس مباحث بيلا بترويج العاطل للمواد المخدرة، فجريت التحريات اللازمة ونصب كمين له وألقى القبض عليه مستقلا السيارة رقم ٤٩٢٠٤ ملاكى كفر الشيخ وبالكشف عليها تبين أن الشاسيه رقم ٨٨٨ وموتور رقم ١٢٩٧، وأنها كانت تحمل لوحات معدنية رقم ٦٨٤٩٢ ملاكى الغربية مبلغ بسرقتها بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠١٦ فى المحضر رقم ١٨١٧٤/ ٢٠١٦ جنح قسم ثان المحلة الكبرى، الغربية. عن بلاغ "و.ع.ش"، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، تحرر المحضر رقم ٥٨٠٨/ ٢٠١٦ جنايات قسم بيلا.

جارى العرض على النيابة العامة تحت اشراف تحت اشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ .