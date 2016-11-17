ميريام فارس تصدم جمهورها على انستقرام

بعد أن كان شعر ميريام فارس رمزاً للشعر المجعد الطويل، وبعد أن قلدها العديد من النساء وحتى النجمات. وبعد أن تحولت إلى مثال لتسريحات الشعر المجعد الطويل. ها هي تفاجئ جمهورها على انستقرام بصورها بالشعر المجعد القصير من فيديو كليب " غروك".

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بغض النظر عما اذا كانت هذه القصة جديدة اتبعتها ميريام فارس، أو استخدمت فيها الشعر المستعار، لا يمكننا أن ننكر أنها بدت جميلة وسلطت الضوء على نعومة وأنوثة ميريام فارس. إلا أننا نفضّلها بالشعر الطويل الذي يعكس هويتها الجمالية.

وأنت سيدتي، هل أعجبتك ميريام فارس بالشعر القصير؟