تبييض البشرة بماسك الليمون

تهتم النساء عموماً، والمحجبات خصوصاً، بعمليات تبييض البشرة كونها تسهم في منح التألق والجاذبية. في هذا السياق، تكثر خلطات تبييض البشرة وتقشيرها وغيرها من عمليات العناية.

اليوم، اخترنا لك إحدى هذه الخلطات التي تتضمن عصير الليمون (الحامض) الطبيعي، الذي يحتوي مادة مبيّضة تساعد على تبييض بشرتك وتوحيد لونها.

أمّا المكوّن الثاني فهو الحليب والمعروف منذ القدم بتأثيره في جمال البشرة حتى أنه مرتبط باسم كليوباترا، كونها استخدمت حمّامات الحليب للعناية بجمالها. ويحوي الحليب على انزيمات مهمّة للعناية بالبشرة، كما أنه يحوي على أحماض خفيفة تعمل على تقشير الجلد وتعزيز تجديد الخلايا.

أما تحضير الماسك فيكون عبر استخدام نسبة متساوية من المكوّنين. ويستخدم هذا الماسك من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.

لا بدّ عند استخدام هذا الماسك من مراعاة النقاط الآتية:

اختبار منطقة صغيرة من الجلد مع عصير الليمون المخفف للمرة الأولى.

عصير الليمون يجعل جلدك أكثر حساسية لأشعة الشمس؛ لذلك ابتعدي عن التعرض لأشعة الشمس، واستخدمي واقياً من الشمس، ثم احذري التعرّض للشمس أثناء وضع الليمون على وجهك.

عصير الليمون يسبّب جفاف البشرة؛ لذلك واظبي على استخدام مرطّب.

لا تستخدمي هذا الماسك إذا كان لديك جروح على بشرتك.

تجنبي ملامسة الماسك لعينيك أو الجفون.