مكياج Baroque Night Out من Dolce&Gabbana

مجموعة المكياج

يقوم قسم مستحضرات المكياج لدىDolce&Gabbana بإطلاق Baroque Night Out، وهي مجموعة محدودة الإصدار خاصة بالأعياد ومستوحاة من سحر الحفلات التنكرية.

BAROQUE NIGHT OUT - المجموعة

تمّ استيحاء لوحة ألوان المجموعة من الباروك، وهو أسلوب وموضوع متأصّل في هويّة Dolce&Gabbana. مع درجات من اللون الأحمر المتألق والأبيض المتقزح والأسود اللامع، أصبح بإمكانك خلق أساليب فاتنة خلال موسم الأعياد بواسطة مجموعة الماكياج Baroque Night Out.

العينان

تلعب العينان دوراً رئيسيّاً في إطلالة Baroque Night Out، وهما تعبّران عن الحماس والإثارة اللذَين نشعر بهما عند التحضير لحفلة طال انتظارها. ويشكّل مستحضر تظليل الجفون الجديد Perfect Mono Eyeshadow باللون الأسود Baroque Black لوناً أسود لامع يضفي كثافة جريئة على العينَين، في حين تساهم لمسة من Glam Liner الجديد بلون Baroque Nude بخلق تباين صارخ.

احتفلي برونق الموسم مع ألوان معدنيّة مبهرة من Glam Liner باللون الذهبي Baroque Gold، أو الفضي Baroque Silver، أو البرونزي Baroque Bronze. ويمنح مستحضر تظليل الجفونPerfect Mono Eyeshadow باللون الأبيض Baroque White والبيج Baroque Beige تأثيراً مرهفاً وأكثر نعومة وطبيعياً، في حين يساهم المستحضر نفسه بلون Baroque Rust بإشعال العينَين بالشغف وبمنح نظرة ثاقبة.

الشفاه

يُعدّ أحمر الشفاه الجديد Shine Lipstick بلون Baroque Red لوناً أحمر شفاف مع أوجه ذهبيّة متقزحة تمنح لمسة موسميّة لامعة بدرجات تقليديّة. ويقدّم مستحضر Shine Lipstick باللون الأسود Baroque Black طريقة جديدة لارتداء اللون الأسود، وذلك مع لمسته النهائيّة الشفافة التي تبرز اللون الطبيعي للشفاه. وللحصول على شفاه أكثر إرهافاً مع لمعان ناعم، يتوفر مستحضر Shine Lipstick باللون الذهبي Baroque Gold.

الأظافر

يُشكّل طلاء الأظافر Nail Lacquer بلون Stromboli لوناً أسود لامع مثالي لأسلوب حفل باروك، في حين يشكّل طلاء الأظافر Nail Lacquer بلون Scarlett لوناً أحمر كلاسيكي يعكس الشغف والفرح والروح الاحتفاليّة للموسم.

الوجه

إنّ المستحضر الضروري في هذه المجموعة هو Contour Duo المحدود الإصدار الذي يهمّ الجامعين ويدمج بين مستحضر تعزيز الاسمرار Bronzer بلون Desert ومستحضر تعزيز الإشراق Illuminator بلون Luna ضمن لوحة ألوان واحدة. قومي بدمج المستحضرَين لنحت حدود الوجه وجعله يتألّق في ضوء القمر الناعم للأمسية. يوفّر مستحضر Creamy Illuminator الجديد بلون Rosa Barocca تأثيراً مشرقاً ونضراً ولامعاً من دون أيّ جهد.