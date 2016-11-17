براون تضع بين يديك سر البشرة المثالية

يجلب الشتاء معه تحديات فريدة تتعلق بالعناية بالبشرة، فهي تتعرض للبرد الشديد في الصباح ومن ثم جفاف التدفئة المركزية والتغيير السريع من إطلالة العمل إلى مظهر يناسب الحفلات والكثير من السهر دون الحصول على الراحة الكافية! ولهذا فلا عجب في أن الكثير من السيدات تواجهن صعوبة كبيرة في الحفاظ على نضارة البشرة التي يتمتعن بها في الصيف عند تغير الفصول. ولكن لا يجب أن يكون الامر كذلك، فاتباع نظام خاص يسمح لك بالحصول على بشرة مثالية دون عيوب والحفاظ على جمالها بحيث تلفت الأنظار ويسالك الجميع عن سرّ روعتها.

وعلى الرغم من اعتقاد البعض بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن بين احتياجات البشرة في الشتاء هو زيارة خبراء العناية بالوجه باستمرار، فقد طورت براون الأسلوب الأفضل، وهو حل متخصص لتلبية احتياجات البشرة لدى السيدات. فآلة إزالة شعر الوجه 2 في 1 مع فرشاة التنظيف هي الأولى من نوعها في العالم، وتطرح الآن نسخة محدودة من مجموعة فيس سبا للجمال والتي تتضمن ثلاث فراشي مع غطاء أحمر فائق الجمال، وحامل مفيد مما يسهل الحفاظ على نضارة البشرة وتألقها على مدار العام.

تحتوي براون فيس سبا على رأس لإزالة الشعر، يعمل على إزالة الشعر غير المرغوب به برفق ولطف وبدقة متناهية، حيث يمكنه إزالة الشعرات الأقصر بأربع مرات مما يزيل الشمع لتحقيق نعومة حريرية تستمر لفترة تصل إلى أربعة أسابيع. وبمجرد تبديل الرؤوس ببساطة وسهولة، تتحول فيس سبا إلى فرشاة للجمال فائقة الكفاءة والفعالية، حيث يمكن الاختيار من بين ثلاثة أنواع تلائم كافة احتياجات البشرة. وعند استخدام تلك الأجزاء معاً، يصبح التحرر من عيوب البشرة سهلاً للغاية، لتطمئني دوماً إلى جمالك من الداخل والخارج.

ومن السهل الحصول على الفائدة القصوى من براون فيس سبا ليمتد إيديشن، حيث أن تبديل الفراشي بسيط للغاية ويمكن استخدام أي منها بحسب ما تحتاجه بشرتك في كل وقت. أما للمستجدات في استخدام المنتج المبتكر، فإن الحصول على بشرة رائعة خالية من العيوب في موسم الأعياد والحفلات أصبح أسهل من أي وقت مضى – فما عليك سوى اتباع نظام براون للجمال باستخدام فيس سبا بسهولة وراحة في منزلك:

الخطوة 1 – اختيار الفرشاة المناسبة:

• الفرشاة العادية: تحتوي على شعيرات بطول 8 ملم لتنظيف كافة أنواع البشرة بكفاءة تامة، وبفعالية تفوق التنظيف اليدوي بستة أضعاف، كما أنها مناسبة للاستعمال اليومي لتنظيف البشرة وتجهيزها للمكياج.

• فرشاة البشرة فائقة الحساسية: تحتوي شعيرات كثيفة وناعمة بطول 14 ملم مع حواف مستديرة، تمتاز بالقدرة على منح تجربة لطيفة وشعور بالرفاهية خلال جلسة التنظيف. تناسب الفرشاة الاستعمال اليومي للبشرة الرقيقة والجافة والحساسة.

• فرشاة التقشير: تحتوي على شعيرات ذات أطوال مختلفة تعمل بتناغم تام لتقشير البشرة بشكل رائع وفعال. وتحتوي على شعيرات أقصر (8 ملم) للتنظيف الشامل وشعيرات أطول (10 ملم) لإزالة خلايا الجلد الميتة، لبشرة ناعمة ونظيفة. تستخدم أسبوعياً للحفاظ على نضارة وتألق البشرة.

الخطوة 2 – قبل الاستخدام:

بعد اختيار الفرشاة المناسبة، رطبي بشرتك ورأس الفرشاة بالماء الفاتر.

• ومن ثم ضعي منتج التنظيف إما على البشرة بشكل مباشر أو على رأس الفرشاة.

الخطوة 3 – استخدام فيس سبا

• شغّلي الآلة ووجّهي الفرشاة بضغط خفيف وحركات دائرية لمدة دقيقة تقريباً على الجبهة والأنف والذقن والخدّين.

• يفضّل الابتعاد عن المناطق الحساسة حول العينين وعن خط الشعر.

الخطوة 4 - بعد الاستعمال

• اغسلي وجهك بالماء جيداً لإزالة أي بقايا

• قم نظفي الفرشاة بغسلها بالماء الدافئ، أو يمكنك تنظيفها بالصابون جيداً إذا أردت أو فصل الفرشاة بالضغط على الزر الخاص.

• وأخيرا ضعيها على الحامل لتجف

• ينتهي نظام العناية باستخدام الكريم المفضل للنهار أو الليل ، حسب وقت الاستخدام، لتبقى بشرتك رائعة الجمال.

اتبعي نظام براون للعناية بالجمال لبشرة رائعة على مدار العام، ولم لا تطلعين أحباءك على سر جمالك؟ ساعدي الأخريات ليتمتعوا بأروع إطلالة وأفضل شعور، لينعموا بالاطمئنان إلى جمالهم الداخلي والخارجي مع هدية رائعة من براون في موسم الأعياد.