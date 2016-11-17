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كارتييه تطلق عطرها "لونفول دو كارتييه" في بيروت

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الخميس 17-11-2016 17:58

أطلقت دار كارتييه CARTIER يوم أمس، عطرها الجديد لونفول دي كارتييه L'ENVOL DE CARTIER في متجرها في بيروت داون تاون، شهد حفل الكوكتيل وجوه إعلامية من مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية الراقية.
تعرفنا على العطر وخصائصة المميّزة بحيث تم إطلاقة في لبنان وإيران فقط . تكمن القوّة المطلقة لعطر ”لونفول دو كارتييه“ الرجالي في قدرته على الكشف عن أحاسيس جديدة لم تُختبَر من قبل. فرحيقه مشبَّع برائحتَي خشب الحياة البرازيلي (LIGNUM VITAE) والعسل ولمسة خفيفة ناعمة من المسك. ولن تستطيع أن تردع أحاسيسك من التحليق مع هذا العطر النابض بالحياة.
تعد عبوة التعبئة الأنيقة للغاية قطعة ثمينة تتماشى مع أفخم تقاليد كارتييه في الأسلوب والإبداع. وتبدو القارورة الحيوية التي تحيط بها قبة من الزجاج وكأنها مُعلّقة وجاهزة للانطلاق.

تركيبة العطر: لم تدخر مجموعة "أونفول دو كارتييه" أيّ جهد لابتكار عطر متباين، بألوان شرقية وشفافة فريدة من نوعها. وهو عطر يتسم في الوقت ذاته بالشدة والنعومة، وينبض بعذوبة رقيقة للغاية، فيحتضن من يحيط به، ويثير مشاعره ويأسرها. كما تقترن هذه المادة الآسرة لرحيق يستخلص أريجه من راتنج الخشب بالحياة اقتراناً راقصاً على إيقاعات هادئة، تملاً "ماتيلد لورون" أعماقها بمسك ساحر. فيتحقق تناغم خالص متقزّح الألوان ومفعم بالرقة. وتبدو الرحلة فجأة في متناول اليد، بارتفاع محدود يدفعه زيت البتشول الذي يستحضر الروح وينعش الانتقال إلى الفعل ...

اختاري العطر لشريكك وكوني السباقة!

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سيدتي