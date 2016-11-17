شريف إسماعيل يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية

إلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سلطان أحمد بن سليم ـ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد درويش ـ رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رحب فى مستهل اللقاء بالرئيس التنفيذى للمجموعة، معرباً عن تقدير مصر لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم لمصر، ومشيراً إلى أن المناخ الراهن يتيح العديد من الفرص الجاذبة للمزيد من الاستثمارات، منوهاً فى هذا الإطار إلى مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها فى منطقة العين السخنة والتى ستفتح مجالات لإقامة العديد من الأنشطة الأخرى، كما تمهد لإقامة منطقة لوجستية للمنتجات البتروكيماوية تضيف قيمة للمنطقة الاقتصادية فى العين السخنة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية، نقل خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما توجه بالشكر لإتاحة الفرصة لهذه المقابلة، وكذا الدعم المقدم من جانب الحكومة المصرية لخطط المجموعة لتطوير ميناء العين السخنة بما يساهم فى تنويع الأنشطة والخدمات التى يقدمها، ويعمل على زيادة القيمة المضافة للأنشطة التجارية القائمة به.

فيما أكد “بن سليم”،على ثقة المجموعة ودعمها للجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى تحفيز الاستثمار وتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن مجموعة موانئ دبى العالمية، والتى تتواجد فى موانئ نحو 40 دولة حول العالم والتى تقدم خدماتها لـ 54% من حجم التجارة العالمية، على استعداد لضخ استثمارات فى مشروعات البتروكيماويات المقرر تنفيذها فى المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وكذلك فى ميناء العين السخنة، مضيفًا أن تراجع حجم التجارة العالمية مؤخرًا أدى إلى انخفاض نشاط القطاع الملاحى الدولى ما دفع شركات الملاحة العالمية إلى تكوين شركات لتقليل تكلفة نقل البضائع، وهو الأمر الذى أتاحته التوسعات التى نفذت فى قناة السويس.