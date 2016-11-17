حل لغز مقتل الطفلة «حنين» بالمنيا..والمتهم ابن الجيران ذو الـ 16 عام

تمكنت أجهزة الأمن بقسم شرطة مغاغة، محافظة المنيا، من حل لغز الطفلة (حنين.ف.غ)، 4 سنوات، التي عثر الأهالي، على جثتها ملقاه داخل صندوق قمامة، بأحد منازل قرية منشأة لملوم، التابعة لمركز مغاغة بعد تغيبها عن المنزل لمدة 3 أيام.

وشكل قسم الشرطة فريق بحثي، بقيادة الرائد محمود شلقامي رئيس مباحث مغاغة، وتولى التحقيق في الواقعة بعد تحرير أهالي المجني عليها محضر باختفاء الفتاة، ثم إبلاغ الشرطة بالعثور على جثتها بعد يومين من الإبلاغ، وبالنزول إلى مسرح الجريمة والتحقيق، وجمع الأدلة من أهالي القرية، تمكن الفريق البحثي من جمع خيوط الجريمة غير الإنسانية.

وتبين من خلال التحريات قيام المدعو (همام . م . ف)، وهو أحد جيران المجني عليها، يبلغ من العمر 16 عامًا، باختطاف الطفلة واغتصابها داخل منزله، ثم تخلص منها بالقتل، وحاول إخفاء الجثة بالقائها في صندوق القمامة ليعثر عليها الاهالي بعد ساعات من الواقعة.