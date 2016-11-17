"ستيك بار سوشي": لذّة الطعام الياباني في النقّاش

افتتح مطعم "ستيك بار سوشي" أبوابه أخيرًا في منطقة النقّاش (قضاء المتن)، في إطار الموجة الهادفة إلى توفير مجموعة واسعة من الخيارات المحليّة في قطاع المطاعم، وذلك للباحثين عن تجربة غنيّة بدون الحاجة للتوجّه الى بيروت. يرتكز مفهوم "ستيك بار سوشي" المبتكر من مؤسّسيه شربل إيلي مخلوف وكريستال شربل مخلوف على توفير الترفيه للزبائن، من خلال مزيج النكهات الغريبة والموسيقى والديكور. إشارة إلى أن تصميم المكان جذّاب، وهو يُختصر بالطاولات الخشب العالية وداكنة اللون والمقاعد الجلد الفخمة خلف مشرب (بار) مستطيل يتوسّط المساحة، بجوار شجرة قيقب حمراء تذكّر بألوانها بمزيج المكوّنات التي تقدّمها لائحة طعام "ستيك بار سوشي". وفي المكان أيضًا، شرفة مطلّة على منطقة النقّاش، ومجهزة بطاولات ومقاعد تحاكي الديكور الداخلي للمطعم، وتشكّل خيارًا إضافيًّا لمن يرغبون بتناول الطعام في الهواء الطلق. وتتضمّن الشرفة "حديقة يابانيّة" مصمّمة للذين يودّون اختبار تجربة تناول الطعام حسب التقليد الياباني أي الجلوس على الأرض حول طاولة منخفضة.

