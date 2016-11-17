«هيئة المجتمعات العمرانية»: انقطاع المياه عن 5 مدن لمدة 4 ساعات

أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: مدينة العاشر من رمضان، ومدينة بدر، ومدينة هيليوبوليس، ومدينتى، وخليج السويس، وذلك ابتداء من الساعة 7 صباح غد الجمعة وحتى الساعة 11 ظهرًا بنفس اليوم.

وأضاف “عبد المطلب” في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي نظرًا لأعمال صيانة المحولات الكهربائية فى مدينة بلبيس، ما يؤدى إلى قطع الكهرباء عن محطات المياه بالعاشر من رمضان.

وتهيب “الهيئة” بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.