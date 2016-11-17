بيت الزكاة والصدقات المصري يتكفل بعلاج كافة قوائم انتظار مستشفى أطفال أبوالريش

قرر بيت الزكاة والصدقات المصري التكفل بعلاج كافة قوائم الانتظار للأطفال المرضى بمستشفى أطفال أبو الريش.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري إن الإمام الأكبروجّه بالاجتماع مع المسئولين في مستشفى أطفال أبو الريش، لحصر قوائم الانتظار للأطفال المرضى، والبدء في صرف الأموال اللازمة لعلاجهم ، وتنفيذ احتياجاتهم من عمليات قلب مفتوح، وأجهزة منظم ضربات القلب وكافة المستلزمات العلاجية .

وبحسب بيان لمشيخة الأزهر أضاف النحاس أن بيت الزكاة والصدقات المصري سيتولى علاج جميع الأطفال الذين يعانون على قوائم الانتظار، موضحا أنه سيتم إجراء 60 عملية جراحية ، و25 عملية قلب مفتوح، وتركيب أجهزة تنظيم ضربات قلب للأطفال، إضافة إلى متابعة كل ما يستجد من حالات، مؤكدًا أن تلك الأموال هي من أموال المصريين التي دفعوها ثقة في بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يقوم بتوجيه تلك الأموال لمن يستحقها ويحتاجها من المصريين كافة.

يأتي هذا بعد أيام من توجيهات الدكتور أحمد الطيب باعتماد 14 مليون جنيه تعويضات لأهالي سوهاج والبحر الأحمر الذين تضرروا جراء السيول التي ضربت منازلهم وقراهم، وكذلك مشاركة بيت الزكاة والصدقات المصري ب 100 ألف بطانية، ضمن حملة المليون بطانية لأهالي الصعيد.