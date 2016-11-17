أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بيت الزكاة والصدقات المصري يتكفل بعلاج كافة قوائم انتظار مستشفى أطفال أبوالريش

Google+ Print
بيت الزكاة والصدقات المصري يتكفل بعلاج كافة قوائم انتظار مستشفى أطفال أبوالريش بيت الزكاة والصدقات المصري يتكفل بعلاج كافة قوائم انتظار مستشفى أطفال أبوالريش

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف – أرشيفية

 قرر بيت الزكاة والصدقات المصري التكفل بعلاج كافة قوائم الانتظار للأطفال المرضى بمستشفى أطفال أبو الريش.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري إن الإمام الأكبروجّه بالاجتماع مع المسئولين في مستشفى أطفال أبو الريش، لحصر قوائم الانتظار للأطفال المرضى، والبدء في صرف الأموال اللازمة لعلاجهم ، وتنفيذ احتياجاتهم من عمليات قلب مفتوح، وأجهزة منظم ضربات القلب وكافة المستلزمات العلاجية .

وبحسب بيان لمشيخة الأزهر أضاف النحاس  أن بيت الزكاة والصدقات المصري سيتولى علاج جميع الأطفال الذين يعانون على قوائم الانتظار، موضحا أنه سيتم إجراء  60 عملية جراحية ،  و25 عملية قلب مفتوح، وتركيب أجهزة تنظيم ضربات قلب للأطفال، إضافة إلى متابعة كل ما يستجد من حالات، مؤكدًا أن تلك الأموال هي من أموال المصريين التي دفعوها ثقة في بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يقوم بتوجيه تلك الأموال لمن يستحقها ويحتاجها من المصريين كافة.

يأتي هذا بعد أيام من توجيهات الدكتور أحمد الطيب باعتماد 14 مليون جنيه تعويضات  لأهالي سوهاج والبحر الأحمر  الذين تضرروا جراء  السيول التي ضربت منازلهم وقراهم، وكذلك مشاركة بيت الزكاة والصدقات المصري ب 100 ألف بطانية، ضمن حملة المليون بطانية لأهالي الصعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا