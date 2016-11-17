«مصر للطيران» تحرر سعر صرف التذاكر الدولية لارتباطها بسعر الدولار

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن أسعار تذاكر الطيران الداخلي لم ترتفع بعد قرار البنك المركزي الأخير الخاصة بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية “الدولار”، وتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ما ارتفع سعره هو سعر التذكرة على الطيران الدولي والذي تسدد قيمته بالدولار.

وأكد مسلم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أنه تم تحرير سعر صرف التذاكر، وسيكون وفقًا لسياسة العرض والطلب.

وأوضح مسلم، أن تحرير سعر تذاكر الطيران بالنسبة للطيران الخارجي، سوف تكون في صالح العميل، فلا يمكن أن يتم العبث بالأسعار، خاصة وأن سعر الدولار أصبح بسعر محرر في البنوك المصرية، ولذلك عقدت الشركة العديد من الاجتماعات بالاتفاق على تحرير سعر التذاكر نتيجة لارتباط سعرها بسعر الدولار.

وتابع مسلم، أن مصر للطيران والشركات التابعة، قد حققت خلال الثلاثة أشهر الماضية أرباحًا تقدر بـ 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن خطة مصر للطيران في تحديث أسطولها تسير وفقًا لما هو مخطط، ليصل عدد الطائرات من 105 طائرات في الفترة من عام 2020 ليزداد الرقم إلى 115 طائرة حتى عام 2025.

من جانبه أوضح رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة رضا متولي أن المبيعات في صالات الوصول بمطار القاهرة تمثل 40% من حصيله السوق الحرة وأن المبيعات في صالات الوصول تتأثر تلقائيا بالوفود القادمة للبلاد.. موضحاً أن المؤشرات الأولية لحصيلة البيع بالأسواق الحرة بالمطارات المصرية تأثرات وانخفضت نسبيا خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية “الدولار” وتحرير سعر صرف الجنيه.