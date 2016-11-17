المقاولون يوقع عقود توأمة مع أكاديمية أندرلخت البلجيكى

كتب سليمان النقر

يوقع نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة اتفاقية توأمة مع أكاديمية نادى أندرلخت البلجيكى ويمثلها عميد لاعبين العالم أحمد حسن فى مقر نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى حضور المهندس محمد عبد الكريم نائب رئيس النادى ويسرى الباجورى المدير التنفيذى والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالنادى وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بقلعة الذئاب وباقى أعضاء مجلس إدارة النادى .

كان مجلس إدارة نادى المقاولون العرب قد وافق على الاقتراح والعرض الذى قدمته أكاديمية أندرلخت بقيادة الصقر أحمد حسن بالتنسيق مع علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وتعد هذه التوأمة استفادة قوية للقطاع وأكاديمية أندرلخت البلجيكى.