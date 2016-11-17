أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

المقاولون يوقع عقود توأمة مع أكاديمية أندرلخت البلجيكى

Google+ Print
المقاولون يوقع عقود توأمة مع أكاديمية أندرلخت البلجيكى المقاولون يوقع عقود توأمة مع أكاديمية أندرلخت البلجيكى

>كتب سليمان النقر

يوقع نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة اتفاقية توأمة مع أكاديمية نادى أندرلخت البلجيكى ويمثلها عميد لاعبين العالم أحمد حسن فى مقر نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى حضور المهندس محمد عبد الكريم نائب رئيس النادى ويسرى الباجورى المدير التنفيذى والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالنادى وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بقلعة الذئاب وباقى أعضاء مجلس إدارة النادى .

 

كان مجلس إدارة نادى المقاولون العرب قد وافق على الاقتراح والعرض الذى قدمته أكاديمية أندرلخت بقيادة الصقر أحمد حسن بالتنسيق مع علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وتعد هذه التوأمة استفادة قوية للقطاع وأكاديمية أندرلخت البلجيكى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365