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طولان: الغيابات سر التعادل أمام وادى دجلة

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طولان: الغيابات سر التعادل أمام وادى دجلة طولان: الغيابات سر التعادل أمام وادى دجلة

>كتب - هيثم عويس

أكد حلمى طولان، المدير الفنى لسموحة، أن الغيابات التى ألمت بالفريق خلال الفترة الماضية تعد السبب الرئيسى وراء التعادل اليوم أمام وادى دجلة فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الأسبوع التاسع للدورى.

 

كان سموحة ودجلة قد تعادل إيجابيًا بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب تقدم محمود علاء لدجلة فى الشوط الأول، وتعادل ديوارا للفريق السكندرى فى الشوط الثانى . 

 

وأضاف طولان فى برنامج بقناة on sport أن الفريق عانى منذ تواجده على رأس القيادة الفنية من كثرة الغيابات نظرًا لانضمام حسام باولو للمنتخب وانضمام ثلاثة لاعبين للمنتخب العسكرى بالإضافة لسفر المحترفين لمنتخب بوركينا فاسو وهو ما أفقده عدد كبير من القوام الأساسى لفريقه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بعض التغييرات فى التشكيلة بعد اكتمال القوام الأساسى .

 


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