رئيس وزراء الأردن يبحث مع رئيس تركيا السابق تطورات الأوضاع بالمنطقة

(أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، اليوم الخميس، مع الرئيس التركى السابق عبدالله جول، تطورات الأوضاع فى المنطقة؛ لا سيما المتعلقة بالأزمة السورية وجهود محاربة الإرهاب والتطرف.

وأشاد الملقى، خلال استقباله بمقر رئاسة الوزراء بعمان الرئيس التركى السابق جول الذى يزور المملكة للمشاركة فى أعمال الدورة العاشرة لمنتدى عمان الأمنى، بالدور الذى قام به الرئيس جول بتعزيز العلاقات الأردنية التركية أثناء فترة توليه رئاسة الجمهورية التركية، حيث وقع البلدان وقتها على اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

كما تطرق الحديث إلى التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجه البلدين اللذين يستضيفان أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين ، ورؤية البلدين بأن الحل السياسى هو الحل الوحيد للأزمة السورية.

واتفق الملقى وجول على أن القضية الفلسطينية هى الأساس لكافة المشاكل والتحديات التى تواجه المنطقة، وأن إيجاد حل عادل لها سيسهم فى إيجاد حلول لهذه المشاكل.

من جهته، أبدى جول إعجابه بالأردن وقيادته ونظامه السياسى وقدرته على المحافظة على الأمن والاستقرار فى ظل منطقة مضطربة.