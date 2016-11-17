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القبض على متهم سهل هروب مساجين سجن المستقبل بالإسماعيلية

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القبض على متهم سهل هروب مساجين سجن المستقبل بالإسماعيلية القبض على متهم سهل هروب مساجين سجن المستقبل بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على أحد المتهمين بتسهيل هروب مساجين من سجن المستقبل .

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية  يفيد بنجاح فريق البحث المسؤل عن عملية ضبط المتهمين الهاربين من سجن المستقبل من القبض على المتهم (يونس م س ) 29  سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره بتهمة تسهيل هروب مساجين من سجن المستقبل .

تم التحفظ على المتهم وجار عرضه على النيابة العامة.

 

 


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