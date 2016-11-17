القبض على 263 هارباً من أحكام قضائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت المباحث الجنائية في أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام حملة مكبرة اليوم، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، أسفرت عن ضبط 263 هارباً من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكنت الحملة من القبض على هارب من حكم جنائي في قضية سرقة بالاكراه ومحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد، والقبض على هاربين من أحكام جنائية في قضايا مخدرات محكوم عليهما غيابياً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 102 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و16 هارب من جنح الحبس المستأنف .

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 94 هارباً صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و48 محكوما عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي 1750 جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الادارية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن رفع 80 مخالفة متنوعة ، شملت رفع 64 حالة رفع اشغالات بالطريق العام و16 مضبوطات إشغال طريق .